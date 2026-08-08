Polen-Rundfahrt: Brenner wieder auf Podest

SID 08.08.2026 • 16:54 Uhr Vor der letzten Etappe liegt Marco Brenner auf dem vierten Rang in der Gesamtwertung der Polen-Rundfahrt.

Radprofi Marco Brenner (23) vom Team Tudor Pro Cycling hat auf der sechsten Etappe der Polen-Rundfahrt wieder das Podest erreicht und darf weiter vom Gesamtsieg träumen.

Der Augsburger belegte nach 125,5 km in Bukowina Tatrzanska den dritten Platz, sein Rückstand zum französischen Tagessieger Louis Barré (Visma-Lease a Bike) betrug zehn Sekunden. Auf der fünften Etappe am Freitag war Brenner Zweiter geworden und erstmals in diesem Jahr auf das Podium gefahren.