Polen-Rundfahrt: Brenner wieder auf Podest

Radprofi Marco Brenner (23) vom Team Tudor Pro Cycling hat auf der sechsten Etappe der Polen-Rundfahrt wieder das Podest erreicht und darf weiter vom Gesamtsieg träumen.
Deutscher wieder auf dem Podest
Vor der letzten Etappe liegt Marco Brenner auf dem vierten Rang in der Gesamtwertung der Polen-Rundfahrt.
Brenner wieder auf dem Podest
© picture-alliance/frontalvision.com/SID/Arne Mill
Der Augsburger belegte nach 125,5 km in Bukowina Tatrzanska den dritten Platz, sein Rückstand zum französischen Tagessieger Louis Barré (Visma-Lease a Bike) betrug zehn Sekunden. Auf der fünften Etappe am Freitag war Brenner Zweiter geworden und erstmals in diesem Jahr auf das Podium gefahren.
Vor dem abschließenden Einzelzeitfahren am Sonntag über 12,5 Kilometer mit Start und Ziel in Wieliczka fiel Brenner in der Gesamtwertung vom dritten auf den vierten Rang zurück. Der frühere deutsche Meister liegt aber nur elf Sekunden hinter dem italienischen Führenden Christian Scaroni (XDS Astana), der am Samstag vor Brenner Platz zwei erreichte.