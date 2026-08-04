Polen-Rundfahrt: Milan gewinnt auch die zweite Etappe

Der italienische Sprintstar Jonathan Milan hat auch die zweite Etappe der Polen-Rundfahrt gewonnen und seine Gesamtführung behauptet.
Milan gewinnt auch die zweite Etappe
Jonathan Milan holt auch die zweite Etappe bei der Polen-Rundfahrt. Der Italiener behauptet die Gesamtführung.
Nächster Sieg für Jonathan Milan
© AFP/SID/Luca Bettini
Der 25-Jährige vom deutschen Team Lidl-Trek setzte sich am Dienstag über flache 150,8 km von Miedzyzdroje nach Stettin erneut im Massensprint vor dem Franzosen Paul Magnier (Soudal Quick-Step) durch. Dritter wurde der Italiener Matteo Malucelli (XDS Astana), bester Deutscher war der zeitgleiche Berliner Maurice Ballerstedt (Alpecin-Premier Tech) auf Rang 17.
Auch die dritte Etappe am Mittwoch von Gorzow Wielkopolski nach Zielona Gora (193,5 km) ist noch nicht sonderlich anspruchsvoll. Bis zum Finale am Sonntag mit einem berglastigen Zeitfahren werden die Etappen signifikant schwerer, dabei geht es in die Berge der Hohen Tatra.