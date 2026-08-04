Polen-Rundfahrt: Milan gewinnt auch die zweite Etappe

SID 04.08.2026 • 16:58 Uhr Jonathan Milan holt auch die zweite Etappe bei der Polen-Rundfahrt. Der Italiener behauptet die Gesamtführung.

Der italienische Sprintstar Jonathan Milan hat auch die zweite Etappe der Polen-Rundfahrt gewonnen und seine Gesamtführung behauptet.

Der 25-Jährige vom deutschen Team Lidl-Trek setzte sich am Dienstag über flache 150,8 km von Miedzyzdroje nach Stettin erneut im Massensprint vor dem Franzosen Paul Magnier (Soudal Quick-Step) durch. Dritter wurde der Italiener Matteo Malucelli (XDS Astana), bester Deutscher war der zeitgleiche Berliner Maurice Ballerstedt (Alpecin-Premier Tech) auf Rang 17.