Polen-Rundfahrt: Milan gewinnt dritte Etappe in Folge

SID 05.08.2026 • 17:00 Uhr In der Gesamtwertung führt der Sprinter vom deutschen Team Lidl-Trek vor dem Franzosen Paul Magnier.

Der italienische Topsprinter Jonathan Milan hat seine beeindruckende Serie bei der Polen-Rundfahrt fortgesetzt und auch die dritte Etappe für sich entschieden. Der 25-Jährige setzte sich am Mittwoch nach dem 193,5 km langen flachen Teilstück von Gorzow Wielkopolski nach Zielona Gora im Massensprint durch.

In der Gesamtwertung führt der Sprinter vom deutschen Team Lidl-Trek weiter vor dem Franzosen Paul Magnier (Soudal Quick-Step/+ 18 Sekunden).

Mit einer halben Radlänge Vorsprung überquerte Milan die Ziellinie vor dem Briten Noah Hobbs (EF Education-EasyPost). Den dritten Platz sicherte sich der Italiener Alessandro Romele (XDS Astana).

Ballerstedt bester Deutscher

Bester Deutscher war erneut Maurice Ballerstedt (Alpecin-Premier Tech) aus Berlin, der als 25. zeitgleich mit dem Hauptfeld ins Ziel kam. Eine sechsköpfige Ausreißergruppe wurde rund sechs Kilometer vor dem Ziel vom Peloton eingeholt.