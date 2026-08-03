Polen-Rundfahrt: Milan gewinnt erste Etappe im Massensprint

SID 03.08.2026 • 16:35 Uhr Der Italiener ist damit auch Gesamtspitzenreiter.

Der italienische Sprintstar Jonathan Milan hat die erste Etappe der Polen-Rundfahrt gewonnen. Der 25-Jährige vom deutschen Team Lidl-Trek, bei der Tour de France 2025 Gewinner des Grünen Trikots, setzte sich am Montag auf dem mit 234,2 km immens langen Auftaktstück von Gdynia an der Ostseeküste nach Koszalin im Massensprint durch.

Hinter ihm platzierten sich der Franzose Paul Magnier (Soudal Quick-Step) und der Brite Noah Hobbs (EF Education-EasyPost). Milan ist damit auch Gesamtspitzenreiter.