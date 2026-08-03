Polen-Rundfahrt: Milan gewinnt erste Etappe im Massensprint

Der italienische Sprintstar Jonathan Milan hat die erste Etappe der Polen-Rundfahrt gewonnen. Der 25-Jährige vom deutschen Team Lidl-Trek, bei der Tour de France 2025 Gewinner des Grünen Trikots, setzte sich am Montag auf dem mit 234,2 km immens langen Auftaktstück von Gdynia an der Ostseeküste nach Koszalin im Massensprint durch.
Polen-Rundfahrt: Milan holt erste Etappe
Der Italiener ist damit auch Gesamtspitzenreiter.
Jonathan Milan gewinnt Auftaktetappe
© AFP/SID/Luca Bettini
Hinter ihm platzierten sich der Franzose Paul Magnier (Soudal Quick-Step) und der Brite Noah Hobbs (EF Education-EasyPost). Milan ist damit auch Gesamtspitzenreiter.
Die zweite Etappe führt am Dienstag über 150,1 km nach Stettin und dürfte erneut in dem Massensprint enden. Bis zum Finale am Sonntag mit einem berglastigen Zeitfahren werden die Etappen signifikant schwerer, dabei geht es in die Berge der Hohen Tatra.