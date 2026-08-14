Er wurde nur 19: Radprofi Finlay Tarling tödlich verunglückt

SID 14.08.2026 • 18:46 Uhr Finlay Tarling ist tot. Nach einem Bericht des portugiesischen Senders RTP soll der 19-Jährige in einen Frontalzusammenstoß mit einem Fahrzeug verwickelt gewesen sein.

Der britische Radsport-Profi Finlay Tarling ist bei der Portugal-Rundfahrt tödlich verunglückt. Der Bruder von Ineos-Star Joshua Tarling sei „bei einem schweren Unfall während der achten Etappe“ ums Leben gekommen, teilten die Organisatoren am Freitag mit.

„In diesem Moment tiefster Bestürzung und Trauer sprechen die Organisation der Volta a Portugal und der Portugiesische Radsportverband der Familie von Finlay Tarling, seinen Teamkollegen, dem NSN Development Team sowie all seinen Freunden und Angehörigen ihr aufrichtiges Beileid aus“, hieß es in einer Mitteilung.

Trauer um Radsport-Profi Finlay Tarling

Der Fahrer vom NSN Development Team wurde nur 19 Jahre alt. Nach einem Bericht des portugiesischen Senders RTP, der die Rundfahrt im Fernsehen übertrug, soll Tarling in einen Frontalzusammenstoß mit einem Fahrzeug auf dem Abschnitt zwischen Melgaco und Fafe verwickelt gewesen sein.

Demnach sei das Fahrzeug in der Nähe von Arcozelo auf der Gegenfahrbahn unterwegs gewesen und habe nicht zum Renntross gehört. Laut der Zeitung A Bola hatte der Fahrer des Autos die Schilder der Behörden nicht beachtet. Eine offizielle Bestätigung dieser Darstellung durch die Organisatoren gab es zunächst nicht.

Die Etappe wurde etwa 20 Kilometer vor dem Ziel abgebrochen. Die Siegerehrung wurde „aus Respekt und Trauer“ abgesagt, wie die Veranstalter mitteilten. Auch sein Team bestätigte Tarlings Tod und sprach seinen Eltern sowie seinem Bruder das Beileid aus.

Auch Portugals Regierungschef nimmt Anteil

„Fin war ein sehr geschätztes Mitglied unseres Teams, aber vor allem war er ein Sohn, ein Bruder und für so viele ein Freund. Er wird uns sehr fehlen“, hieß es in einer Nachricht in den sozialen Medien.

Sein älterer Bruder Joshua ist Europameister im Einzelzeitfahren 2023, Sieger einer Etappe des Giro d’Italia 2025 sowie auf der Bahn Weltmeister im Punktefahren 2025.