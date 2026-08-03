Start bei Vuelta? Pogacar-Entscheidung gefallen!

SID 03.08.2026 • 10:50 Uhr Der große Dominator Tadej Pogacar wird auch bei der Vuelta an den Start gehen - und greift damit nach einem großen Sieg, der ihm noch fehlt.

Radsport-Superstar Tadej Pogacar wird bei der Vuelta a Espana starten und damit nur Wochen nach seinem fünften Tour-Erfolg den letzten noch fehlenden Titel bei den großen Landesrundfahrten angreifen.

Wie sein Team UAE Emirates-XRG am Montag mitteilte, führt der 27 Jahre alte Slowene das Aufgebot für die am 22. August in Pogacars Wahlheimat Monaco beginnende Spanien-Rundfahrt an.

Pogacar freut sich auf Vuelta

„Ich freue mich sehr, dass ich zur Vuelta zurückkehre. Ich habe dort meine erste große Rundfahrt bestritten, es war damals ein wunderbares Erlebnis“, sagte Pogacar. 2019 hatte er als Youngster in Spanien Platz drei belegt – sein bis heute schlechtestes Ergebnis bei einer großen Rundfahrt.