Deutscher Tour-Debütant wechselt zu Topteam

SID 13.08.2026 • 11:45 Uhr Georg Steinhauser, deutscher Tour-Debütant und Neffe von Jan Ullrich, wechselt zu einem Topteam.

Radsport-Hoffnungsträger Georg Steinhauser wechselt zur kommenden Saison zum deutschen Top-Team Red Bull-Bora-hansgrohe. Wie der Raublinger Rennstall mitteilte, unterschrieb der 24-Jährige einen Vertrag über mehrere Jahre. Nach fünf Jahren bei EF Education-EasyPost verlässt der Neffe von Jan Ullrich die amerikanische Mannschaft, für die er in diesem Jahr sein Debüt bei der Tour de France gegeben hatte.

„Schon als junger Fahrer war ich Fan des Teams und beeindruckt davon, wie es ein Ziel nach dem anderen erreicht hat“, sagte Steinhauser, der mit Platz drei und dem Weißen Trikot für den besten Jungfahrer bei Paris-Nizza im März aufhorchen ließ: „Für eine deutsche Mannschaft mit einem so professionellen und gleichzeitig internationalen Ansatz zu fahren, ist für mich die ideale Plattform, um mich weiterzuentwickeln.“

Steinhauser mit Etappensieg beim Giro

Neben seinem starken Abschneiden bei Paris-Nizza zählt ein Etappensieg beim Giro d’Italia zu den Erfolgen Steinhausers. Bei der Italien-Rundfahrt 2024 hatte er nach seinem Solo-Sieg auch kurzzeitig das Bergtrikot getragen. „Er hat sich seine Erfolge in den vergangenen Jahren hart erarbeitet und wir sind überzeugt, dass sein Potenzial noch längst nicht ausgeschöpft ist“, sagte Zak Dempster, „Chief of Sports“ bei Red Bull.