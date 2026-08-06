Teutenberg verlässt Lidl-Trek und wechselt zu Soudal

Radprofi Tim Torn Teutenberg verlässt das deutsche Team Lidl-Trek und fährt ab der kommenden Saison für die belgische Mannschaft Soudal Quick-Step. Der Bahnrad-Weltmeister von 2024, dessen Vertrag bei Lidl zum Jahresende ausläuft, unterschrieb bis 2028 bei der Equipe, die ihren Namen zum neuen Jahr in Soudal Safety Jogger ändert.
Deutscher Radprofi verlässt Lidl-Trek
Der frühere Bahnrad-Weltmeister Tim Torn Teutenberg unterschreibt bis 2028 bei seinem neuen Team.
Neues Team für Tim Torn Teutenberg
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„Ich habe das Team bewundert, seit ich jung war, und war damals ein großer Fan von Mark Cavendish“, sagte der 24 Jahre alte Mettmanner: „Diese Mannschaft besitzt eine außergewöhnliche Historie bei Klassikern, also genau den Rennen, bei denen ich mich verbessern will.“
Teutenberg, dessen Vater Lars ebenso wie sein Onkel Sven und seine Tante Ina Yoko sowie Schwester Lea Lin ebenfalls Radprofis waren oder sind, hatte nach einer erfolgreichen Bahn-Karriere seinen Schwerpunkt aufs Straßenrennen verlegt und war 2025 zum WorldTour-Team Lidl-Trek gewechselt. Beim Giro bestritt er im Mai seine erste große Landesrundfahrt.