Teutenberg verlässt Lidl-Trek und wechselt zu Soudal

SID 06.08.2026 • 11:27 Uhr Der frühere Bahnrad-Weltmeister Tim Torn Teutenberg unterschreibt bis 2028 bei seinem neuen Team.

Radprofi Tim Torn Teutenberg verlässt das deutsche Team Lidl-Trek und fährt ab der kommenden Saison für die belgische Mannschaft Soudal Quick-Step. Der Bahnrad-Weltmeister von 2024, dessen Vertrag bei Lidl zum Jahresende ausläuft, unterschrieb bis 2028 bei der Equipe, die ihren Namen zum neuen Jahr in Soudal Safety Jogger ändert.

„Ich habe das Team bewundert, seit ich jung war, und war damals ein großer Fan von Mark Cavendish“, sagte der 24 Jahre alte Mettmanner: „Diese Mannschaft besitzt eine außergewöhnliche Historie bei Klassikern, also genau den Rennen, bei denen ich mich verbessern will.“