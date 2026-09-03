„Nicht überhitzen“: Para Rad-WM wird zur Hitzeschlacht

SID 03.09.2026 • 05:38 Uhr Die Ambitionen des deutschen Teams sind groß. Doch mit den hohen Temperaturen gibt es eine besondere Schwierigkeit.

Die deutschen Radsportler müssen sich bei der Para-Weltmeisterschaft im US-amerikanischen Huntsville auf eine Hitzeschlacht einstellen. Trotz der angekündigten Temperaturen von weit über 30 Grad Celsius hofft Bundestrainer Gregor Lang auf eine zweistellige Medaillenausbeute und mindestens einen Titel bei den Rennen vom 4. bis 7. September. Dabei soll eine gezielte Kühlstrategie entscheidende Vorteile für die 14 Athletinnen und Athleten des Deutschen Behindertensportverbandes (DBS) bringen.

„Du kannst so gut trainiert sein, wie du willst. Es wird bei den Temperaturen darauf ankommen, nicht zu überhitzen, damit die Leistung auch abrufbar ist“, sagte Lang. Neben Kühlakkus für die Rennanzüge und Hilfsmitteln wie Ventilatoren kurz vor dem Start werde das Trainerteam während des Wettkampfs versuchen mit kalten Wasserduschen für eine Abkühlung zu sorgen. Besonders wichtig sei vor allem bei den Handbikern eine Kühlung über die Handflächen.

Heißeste Medaillenanwärterinnen sind die Zweiradfahrerinnen Vanessa Laws und Marie Quellhorst, auch Routinier Michael Teuber, Jakob Klinge, Maximilian Jäger oder Jana Majunke haben gute Chancen. Auf dem Tandem sind in der Klasse der Sehbehinderten auch bekannte Gesichter aus anderen Sportarten dabei. Biathlon-Paralympicssiegerin Leonie Walter tritt gemeinsam mit Corinna Lechner an. Anja Renner, Dritte im Triathlon von Paris, startet zusammen mit Antonia Milowsky.