Maximilian Jäger triumphiert bei der Para-Rad-WM

SID 05.09.2026 • 10:50 Uhr Der 26-Jährige setzt sich in der Hitze von Huntsville mit Mini-Vorsprung gegen den Briten Calum O'Neill durch.

Die deutschen Radsportler haben am ersten Tag der der Para-Weltmeisterschaften im US-amerikanischen Huntsville drei Medaillen gewonnen. Gold gab es dabei für Dreiradfahrer Maximilian Jäger, der sich in der T2-Klasse zum Weltmeister krönte.

Bei 36 Grad und hoher Luftfeuchtigkeit in Alabama setzte sich der 26 Jahre alte Jäger im Zeitfahren über 14,6 km mit dem hauchdünnen Vorsprung von 1,01 Sekunden vor Calum O’Neill (Großbritannien) durch und holte seinen zweiten WM-Titel. „Ich bin einfach überwältigt. Ich habe so hart trainiert und konnte hier trotz der Hitze alles rausholen“, sagte Jäger.