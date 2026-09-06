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"Red Bull Cerro Abajo": Vieira in Stuttgart erneut Weltmeister

Brasilianer siegt bei Spektakel

Bei den Frauen, die erstmals bei einem offiziellen World-Series-Stopp an den Start gingen, gewinnt Paz Gallo aus Chile.
Roger Vieira siegte in Stuttgart
Roger Vieira siegte in Stuttgart
© IMAGO/Sebastian Sternemann
SID
Bei den Frauen, die erstmals bei einem offiziellen World-Series-Stopp an den Start gingen, gewinnt Paz Gallo aus Chile.

Der Brasilianer Roger Vieira hat in Stuttgart erneut die spektakuläre Mountainbike-Rennserie „Red Bull Cerro Abajo“ gewonnen. Dem Titelverteidiger reichte im Stuttgarter Kessel ein zweiter Rang hinter dem Spanier Alex Marin, um seinen WM-Titel im Downhill-Wettbewerb erfolgreich zu verteidigen. Bei den Frauen, die erstmals bei einem offiziellen World-Series-Stopp an den Start gingen, gewann Paz Gallo aus Chile.

„Mir fehlen die Worte, um das hier zu beschreiben. Ich will mich bei allen bedanken, die mich unterstützt haben, vor allem bei meiner Frau und meiner Familie. Und natürlich bei den Fans, Stuttgart war einfach unglaublich“, sagte Tagessieger Alex Marin, der sich noch den dritten Platz in der Gesamtwertung holte. Der dreimalige deutsche MTB-Downhill-Meister Johannes Fischbach belegte bei seinem Heimspiel den siebten Rang.

Besondere Herausforderung für die Fahrer

Beim „Red Bull Cerro Abajo“ führt die Strecke über Asphalt und Beton, durch enge Kurven und über steile Treppen an lokalen Hot Spots vorbei. Dabei müssen die Fahrer immer wieder sowohl künstlich konstruierte Hindernisse als auch solche, die nur ein städtisches Umfeld bietet, überwinden.

Die Saison 2025/26 umfasste vier Stopps auf zwei Kontinenten, angefangen mit Genua (Italien), weiter über die legendäre 22. Edition im Ursprungsort Valparaíso (Chile) und einer weiteren Ausgabe in Genua bis hin zur Premiere in Deutschland.

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