Premiere im Radsport – hier findet die WM 2032 statt

Der Radsport betritt mit der Austragung der Straßen-WM 2032 in Indien erneut eine neue Bühne. 2034 ist Groningen am Zuge.

Die Straßenrad-Weltmeisterschaften finden 2032 erstmals in Indien statt. Der Radsport-Weltverband UCI hat die Titelkämpfe am Mittwoch an Pune vergeben. Die Millionenstadt setzte sich bei der Abstimmung auf dem UCI-Kongress in Montreal gegen den niederländischen Mitbewerber Groningen durch. Dieser erhielt im Anschluss den Zuschlag für die WM 2034.

„Es gab zwei sehr gute, solide Bewerbungen und ich denke, wir haben eine gute Lösung für beide Organisatoren gefunden“, sagte UCI-Präsident David Lappartient. Pune hat rund sieben Millionen Einwohner und liegt etwa 160 Kilometer von Mumbai entfernt.

UCI-Präsident David Lappartient UCI-Präsident David Lappartient © AFP/SID/ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

Radsport-Verband treibt Internationalisierung voran

Mit der Vergabe nach Indien setzt der Weltverband die Internationalisierung seiner wichtigsten Straßenradsport-Titelkämpfe fort. Nachdem die Weltmeisterschaften jahrzehntelang ausschließlich in Europa ausgetragen worden waren, fand 1974 in Montreal erstmals eine Ausgabe in Nordamerika statt. Japan war 1990 das erste asiatische Gastgeberland, 2016 folgte Doha.

Vor Pune wird die WM 2028 in Abu Dhabi ausgetragen. Im vergangenen Jahr war Ruanda als erstes afrikanisches Land Gastgeber der Titelkämpfe. Indien richtet damit in den kommenden Jahren ein weiteres großes Sportereignis aus: Für 2030 bereitet sich Ahmedabad auf die Commonwealth Games vor. Zudem verfolgt das bevölkerungsreichste Land der Welt Ambitionen auf die Austragung der Olympischen Spiele 2036 und könnte zum Gegenspieler der deutschen Bewerbung werden.