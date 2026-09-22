Start bei der EM? Verwirrung um Pogacar – Team reagiert

Er ist und bleibt der König des Radsports

Tadej Pogacar sorgt mit einem Eintrag auf der EM-Startliste für Spekulationen über ein mögliches Comeback. Doch die Hoffnungen auf eine Rückkehr des Superstars in Ljubljana erhalten nun einen deutlichen Dämpfer.

Tadej Pogacar taucht auf der vorläufigen Startliste für das Straßenrennen der Heim-EM in Ljubljana auf und hat damit Spekulationen über ein überraschendes Comeback ausgelöst. Der slowenische Superstar hatte nach seinem schweren Sturz bei der Vuelta und der anschließenden Schlüsselbein-Operation Ende August seine Saison 2026 für beendet erklärt.

Nun stellte sein Team UAE klar, dass weiterhin keine Rückkehr in diesem Jahr geplant ist. „Das ist wahrscheinlich eine alte Liste. Obwohl er wieder leichtes Indoor-Training macht, sieht sein Plan keine weiteren Rennen in diesem Jahr vor“, erklärte die Mannschaft auf Nachfrage des dänischen Portals Feltet.

Tadej Pogacar ist bei der Vuelta in Spanien schwer gestürzt Tadej Pogacar ist bei der Vuelta in Spanien schwer gestürzt © IMAGO/Sirotti

EM-Meldefrist vor Pogacars Sturz

Für Verwirrung hatte das Aufgebot der Gastgeber gesorgt. Auf der offiziellen vorläufigen Meldeliste für die Europameisterschaften wird Pogacar weiterhin im slowenischen Team geführt. Die Nominierungen sind jedoch nicht endgültig. Slowenien meldete zunächst 14 Fahrer, obwohl für das Rennen deutlich weniger Startplätze zur Verfügung stehen.

Die Erklärung liegt offenbar im Zeitpunkt der Nominierung. Die Meldefrist für die EM hatte bereits vor Pogacars Sturz bei der Spanien-Rundfahrt begonnen. Seitdem wurde die Meldung offenbar nicht angepasst, obwohl die Frist inzwischen abgelaufen ist.

Offizielle Nominierung steht noch aus

Ein Start Anfang Oktober wäre aus medizinischer Sicht grundsätzlich denkbar. Zwischen der Operation am 31. August und dem EM-Straßenrennen am 7. Oktober liegen mehrere Wochen. Nach der aktuellen Planung soll Pogacar jedoch erst 2027 wieder in den Rennbetrieb zurückkehren.

Damit dürfte die Heim-EM ohne ihren größten Star stattfinden. Eine offizielle endgültige Nennung der slowenischen Auswahl steht allerdings noch aus.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.