Deutscher Rad-Star feiert emotionalen Sieg

SID 06.09.2026 • 18:33 Uhr Den zehnten Erfolg seiner Karriere widmet Nils Politt seinem verstorbenen Großvater. Den Gesamtsieg sicherte sich sein belgischer Teamkollege Tim Wellens.

Der deutsche Radprofi Nils Politt hat die Schlussetappe der Tour of Britain gewonnen. Nach 156 Kilometern rund um Earlston setzte sich der 32-Jährige vom UAE Team Emirates-XRG vor seinem belgischen Mannschaftskollegen Florian Vermeersch (+0:12 Minuten) und dem Italiener Filippo Ganna (Netcompany Ineos/+0:18) durch.

Den zehnten Erfolg seiner Profikarriere widmete Politt seinem kürzlich verstorbenen Großvater. „Das war für das Team und für mich ein schöner Tag. Dieser Sieg ist für meinen Großvater, der vor einigen Wochen verstorben ist“, sagte der Kölner mit einem nach oben gerichteten Blick im Sieger-Interview.

Politts Teamkollege Wellens holt Gesamtsieg

Die entscheidende Attacke setzte Politt aus einer achtköpfigen Spitzengruppe heraus, in der sein Team mit gleich fünf Fahrern vertreten war. „Als wir nach einem starken Team-Effort vorne waren, haben wir entschieden, dass wir zehn Kilometer vor dem Ziel mit den Attacken beginnen wollten. Ich hab es als Erster probiert und der saß dann gleich“, sagte Politt.