Deutscher Rad-Star feiert emotionalen Sieg

Der deutsche Radprofi Nils Politt hat die Schlussetappe der Tour of Britain gewonnen. Nach 156 Kilometern rund um Earlston setzte sich der 32-Jährige vom UAE Team Emirates-XRG vor seinem belgischen Mannschaftskollegen Florian Vermeersch (+0:12 Minuten) und dem Italiener Filippo Ganna (Netcompany Ineos/+0:18) durch.
Politt feiert emotionalen Sieg
Den zehnten Erfolg seiner Profikarriere widmete Politt seinem kürzlich verstorbenen Großvater. „Das war für das Team und für mich ein schöner Tag. Dieser Sieg ist für meinen Großvater, der vor einigen Wochen verstorben ist“, sagte der Kölner mit einem nach oben gerichteten Blick im Sieger-Interview.
Politts Teamkollege Wellens holt Gesamtsieg
Die entscheidende Attacke setzte Politt aus einer achtköpfigen Spitzengruppe heraus, in der sein Team mit gleich fünf Fahrern vertreten war. „Als wir nach einem starken Team-Effort vorne waren, haben wir entschieden, dass wir zehn Kilometer vor dem Ziel mit den Attacken beginnen wollten. Ich hab es als Erster probiert und der saß dann gleich“, sagte Politt.
Den Gesamtsieg der Tour of Britain sicherte sich indes Politts Teamkollege Tim Wellens. Der Belgier setzte sich vor dem Briten Lewis Askey (NSN Cycling/+0:42) und seinem Landsmann Jasper Stuyven (Soudal Quick-Step/+1:03) durch.