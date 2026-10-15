Bahnrad-WM: Frauen-Vierer gewinnt Bronze

Im kleinen Finale von Shanghai lässt das Quartett mit drei Tokio-Olympiasiegerinnen den Niederlanden keine Chance.

Der deutsche Frauen-Vierer hat bei der Bahnrad-WM in Shanghai Bronze gewonnen und damit für die dritte Medaille des deutschen Teams gesorgt. Im kleinen Finale setzten sich die die Tokio-Olympiasiegerinnen Franziska Brauße, Lisa Klein und Mieke Kröger sowie Messane Bräutigam in 4:10,554 Minuten gegen die Niederlande (4:10,803) durch.

Wenige Minuten zuvor hatte Maximilian Dörnbach überraschend Keirin-Silber geholt, am Mittwoch waren die Teamsprinterinnen auf Rang drei gefahren.

In der ersten Runde am Donnerstag hatte das deutsche Quartett in 4:07,685 Minuten um weniger als eine halbe Sekunde den Einzug ins Finale gegen Titelverteidiger Italien verpasst. Die Italienerinnen waren dann aber im Finale mit 4:09,967 Minuten chancenlos gegen Großbritannien (4:04,610).

Der deutsche Frauen-Vierer hatte bei der WM 2024 im dänischen Ballerup sowie 2025 in Santiago de Chile Silber gewonnen. Die Wettbewerbe in China sind der Beginn der Qualifikationsphase für die Olympischen Sommerspiele 2028 in Los Angeles.