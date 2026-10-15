Bahnrad-WM: Friedrich und Grabosch sprinten an Medaille vorbei

Zum dritten Mal in Folge gehen die Deutschen in ihrer alten Domäne leer aus.

Viertelfinal-Aus für Lea Sophie Friedrich, Endstation im Achtelfinale für Pauline Grabosch: Die deutschen Sprinterinnen haben bei der Bahnrad-WM in Shanghai eine empfindliche Niederlage kassiert. Einen Tag nach Teamsprint-Bronze verpassten die deutschen Asse in ihrer jahrelangen Paradedisziplin die Medaillenrennen am Freitag – und gehen damit zum dritten Mal in Folge bei Weltmeisterschaften leer aus.

Die Olympia-Zweite Friedrich und Grabosch verzweifelten am Donnerstag im Shanghai Velodrome an der Japanerin Mina Sato. Die Vizeweltmeisterin von 2025 setzte sich zunächst im Achtelfinale gegen Grabosch durch. Danach hatte Sato auch im Viertelfinale nach dem Modus „best of three“ Friedrich sicher im Griff und zog mit 2:0 ins Halbfinale am Freitag ein.

Zwischen 2013 und 2023 hatten die deutschen Sprinterinnen bei Weltmeisterschaften große Erfolge gefeiert. Kristina Vogel wurde viermal Weltmeisterin, Emma Hinze holte zweimal Gold. Friedrich war von 2021 bis 2023 dreimal in Folge WM-Zweite. Nur 2019 waren die Deutschen leer ausgegangen.