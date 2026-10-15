Bahnrad-WM: Frauen-Vierer verpasst Finale und fährt um Bronze

In Shanghai rast das Quartett mit drei Tokio-Olympiasiegerin in der ersten Runden auf Platz drei.

Der deutsche Frauen-Vierer fährt bei der Bahnrad-WM in Shanghai um Bronze. Die Tokio-Olympiasiegerinnen Franziska Brauße, Lisa Klein und Mieke Kröger fuhren am Donnerstag in der ersten Runde gemeinsam mit Messane Bräutigam in 4:07,685 Minuten deutlich schneller als in der Qualifikation am Vortag. Die italienischen Titelverteidigerinnen (4:06,771) waren aber im direkten Vergleich zu stark, auch Quali-Sieger Großbritannien (4:07,238) lag im letzten Lauf vor dem deutschen Quartett.

Im kleinen Finale geht es um 13.38 Uhr gegen die Niederländerinnen, die in 4:10,415 Minuten klar langsamer als die Auswahl Deutschlands waren. Im Anschluss fahren Italien und Großbritannien um Gold.

Der deutsche Frauen-Vierer hatte bei der WM 2024 im dänischen Ballerup sowie 2025 in Santiago de Chile Silber gewonnen. Die Wettbewerbe in China sind der Beginn der Qualifikationsphase für die Olympischen Sommerspiele 2028 in Los Angeles.