Nach Massensturz im Finale: Magnier zu schnell für Kanter

Der deutsche Sprinter verpasst auch beim vierten Massensprint der Tour of Guangxi eine Überraschung.

Dem späten Massensturz entging Max Kanter glücklicherweise, doch zum ersten Tagessieg in China reichte es für den deutschen Sprinter abermals nicht. Auf der vierten Etappe der Tour of Guangxi musste sich Kanter auch im vierten Massensprint geschlagen geben, fuhr aber die nächste achtbare Platzierung heraus. Nach 165,7 km wurde der Deutsche vom Team XDS Astana Dritter.

Der Tagessieg im Bezirk Tian’e ging an den französischen Sprintstar Paul Magnier, der seinen 15. Saisonsieg feierte und das Führungstrikot eroberte. Rang zwei ging an Cees Bol aus den Niederlanden. Das Feld war zum Zeitpunkt des Endspurts bereits ziemlich ausgedünnt – in der letzten Kurve vor dem Ziel waren mehrere Fahrer bei hoher Geschwindigkeit zu Fall gekommen.

Die Tour in China endet am Sonntag mit einem kleineren Schlussanstieg, am Samstag führt die fünfte Etappe zuvor über 170,1 km von Jinchengjiang nach Yizhou, wo es abermals zum Massensprint kommen könnte. Favoriten auf den Gesamtsieg sind Juan Ayuso aus Spanien und der Brite Tom Pidcock.