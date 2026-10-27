Der deutsche Meister hat Planungssicherheit für die kommenden beiden Jahre.

Der deutsche Radsport-Meister Felix Engelhardt bleibt seinem Team Jayco AlUla auch in Zukunft erhalten. Wie der Rennstall am Dienstag verkündete, wurde der bis 2027 datierte Vertrag vorzeitig um ein Jahr verlängert. Der 26-Jährige war Ende Juni erstmals deutscher Meister geworden, anschließend debütierte er bei der Tour de France.

Engelhardt erklärte, dass die Initiative für die Vertragsverlängerung vom Team ausgegangen sei. „Ich freue mich sehr auf die Rolle, in der mich das Team sieht und in die ich mich weiterentwickeln soll. Man möchte, dass ich mehr Verantwortung übernehme und auf Ergebnisse fahre. Die Unterstützung des Teams zu haben, ist ein Privileg“, sagte Engelhardt: „Das ist ein großer Schritt nach vorne für das kommende Jahr. Ich freue mich sehr darauf, dieses Projekt auch langfristig voranzutreiben.“