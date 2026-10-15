Tour of Guangxi: Kanter bei Fretin-Sieg ausgebremst

Paul Magniers Schuh löst sich aus dem Klickpedal und kostet Kanter die nächste Topplatzierung.

Der deutsche Sprinter Max Kanter hat die nächste Topplatzierung bei der Tour of Guangxi verpasst. Nach den Rängen drei und vier musste sich der Cottbuser vom Team XDS Astana auf der dritten Etappe über 212,3 Kilometer von Jingxi nach Bama mit dem 20. Platz begnügen.

Dabei hatte sich der 28-Jährige im Zielsprint zunächst gut hinter dem Topsprinter Paul Magnier, dessen Schuh sich jedoch aus dem Klickpedal löste, positioniert. Das kostete Kanter entscheidende Meter und eine bessere Ausgangsposition für den letzten Antritt.

Den Tagessieg sicherte sich indes der Belgier Milan Fretin. Der Sprinter des Teams Cofidis setzte sich vor dem Überraschungssieger vom Mittwoch, Frits Biesterbos (Picnic PostNL) aus den Niederlanden, durch. Rang drei ging an den Belgier Jordi Meeus vom deutschen Team Red Bull-Bora-hansgrohe.

Am Freitag steht mit der vierten Etappe über 165,7 hügelige Kilometer von Bama nach Tian’e das nächste Teilstück auf dem Programm. Die Rundfahrt durch China endet am Sonntag mit einer Bergankunft.