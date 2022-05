Buchmann vor Giro-Finale: "In den Bergen das stärkste Team"

Noch besser postiert ist Buchmanns australischer Teamkollege Jai Hindley auf Platz zwei mit nur sieben Sekunden Rückstand auf die Spitze. Auch deshalb steht für Buchmann die eigene Platzierung nicht an erster Stelle: "Priorität hat, dass jemand aus dem Team aufs Podium fährt." Dabei helfen will auch Lennard Kämna (Wedel), der nach seinem Etappensieg auf dem Ätna aktuell auf Rang 24 in der Gesamtwertung liegt.