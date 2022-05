Yates gewinnt Giro-Zeitfahren, van der Poel weiter in Rosa

Wieder Sturzpech hatte Emanuel Buchmann, der im Vorjahr die Chancen auf eine Topplatzierung mit einem kapitalen Crash eingebüßt hatte und die Rundfahrt vorzeitig verlassen musste. Am Samstag kam der 30-Jährige in der Mitte des Zeitfahrens zu Fall. "Mir ist das Vorderrad weggerutscht, bin einen zu hohen Luftdruck gefahren", sagte der Tour-Vierte von 2019, "ich bin aber relativ schnell wieder aufs Rad gekommen und fühle mich nicht so schlecht." Mit 12:47 Minuten belegte er am Ende Rang 95.