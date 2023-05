Giro d'Italia: Roglic trotz Defekt kurz vor Gesamtsieg

Roglic, zweimaliger Vuelta-Sieger, nahm dem bis dato führenden Thomas im mit Spannung erwarteten Bergzeitfahren nahe der slowenischen Grenze trotz eines Defekts an seiner Maschine 40 Sekunden ab und schlüpfte am vorletzten Tag ins Rosa Trikot. "Ich habe die Kette verloren. Natürlich will man nicht, das so etwas passiert, aber ich habe sie wieder aufgezogen", sagte Roglic.