Im Fotofinish: Denz feiert zweiten Tagessieg beim Giro

Nach seinem Sieg am Donnerstag zeigte sich Denz wieder angriffslustig. Bei strömendem Regen setzte er sich in einer 29-köpfigen Ausreißergruppe fest, die mit mehr als zehn Minuten Vorsprung auf die Favoriten im Hauptfeld den Simplonpass mit seinem knapp 20 km langen Anstieg überquerten. Auch Jasha Sütterlin (Bahrain Victorious) und Marius Mayrhofer (Team DSM) waren dabei.

Die 15. Etappe am Sonntag führt von Seregno nach Bergamo, über 195 km wird es wieder hügelig, bevor die Fahrer sich am Montag am zweiten Ruhetag der Rundfahrt ausruhen dürfen. Ein Berg der ersten und drei Berge der zweiten Kategorie gehören zum Profil. Auf dem Weg nach Rom fällt die Entscheidung im Gesamtklassement in der kommenden Woche bei den Bergankünften am Gardasee, in den Dolomiten und den Alpen.