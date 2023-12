Erst Rosa, dann Gelb? Giro-Debüt für Pogacar

Der slowenische Radstar Tadej Pogacar wird im kommenden Jahr erstmals beim Giro d'Italia an den Start gehen. Das gaben das UAE Team Emirates des zweimaligen Tour-de-France-Champions und die Veranstalter der Italien-Rundfahrt am Sonntag in einem eigens dafür produzierten Video bekannt. Darin ist der 25-Jährige zu sehen, wie er nach der Landung am Flughafen Mailand-Linate von einem Wagen der Giro-Organisatoren abgeholt wird.

Bereits in den vergangenen Wochen hatte Pogacar mit einem Debüt bei der am 4. Mai beginnenden Landesrundfahrt geliebäugelt, nun erfolgte die offizielle Bestätigung. In Italien erfreut sich der slowenische Straßen- und Einzelzeitfahrmeister einer großen Beliebtheit, mit seinem Titel-Hattrick beim Radsport-Monument "Il Lombardia" konnte er dort bereits mehrfach glänzen.

Noch unklar allerdings ist Pogacars genaues Rennprogramm für die kommende Saison, dies ließ sein Team offen. Der Giro endet am 26. Mai in Rom, nur knapp einen Monat später startet die Tour am 29. Juni in der Toskana. Seit dem Italiener Marco Pantani im Jahr 1998 ist keinem Radprofi mehr der Double-Gewinn aus Giro und Tour gelungen. Möglich, dass Pogacar dies nun versuchen möchte.