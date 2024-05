Giro: Merlier siegt im Sprint - Pogacar weiter in Rosa

Die Führung in der Gesamtwertung behauptete Tadej Pogacar (Slowenien/UAE Team Emirates) und ließ dabei die Muskeln spielen.

Der zweimalige Tour-Champion und Top-Favorit auf den Gewinn des Maglia Rosa ging eine Attacke am letzten kleinen Anstieg mit, stellte seinen britischen Herausforderer Geraint Thomas (Ineos Grenadiers) dabei vor sichtbare Probleme und lag etwa 500 Meter vor dem Ziel gar noch in Führung, ehe die Sprinter an ihm vorbeizogen.