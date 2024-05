Giro: Milan siegt erneut - Bauhaus überzeugender Dritter

Gleich nach dem Start setzte sich eine Dreiergruppe um Andrea Pietrobon (Kometa - Polti), Manuele Tarozzi und Alessandro Tonelli (beide VF Group - Bardiani CSF - Faizan) ab. Das Peloton ließ sie vorerst ziehen und so erarbeiteten sie sich einen Vorsprung von knapp zwei Minuten. Tarozzi sicherte sich schließlich die erste Sprintwertung in Lugo, der nächste Zwischensprint in Conselice ging an Pietrobon. Knapp 38 km vor dem Ziel holte das Peloton die Ausreißer aber wieder ein. Kein weiterer Fahrer konnte sich danach entscheidend absetzen.