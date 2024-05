Giro: Pogacar kontrolliert, Geschke glänzt als Sechster

Tadej Pogacar hat sich beim nächsten Berg-Showdown des Giro keine Blöße gegeben, der deutsche Kletter-Spezialist Simon Geschke auf der zehnten Etappe seiner letzten Italien-Rundfahrt einen Achtungserfolg gefeiert. Beim Tagessieg des französischen Youngsters Valentin Paret-Peintre verteidigte Pogacar mühelos seinen großen Vorsprung in der Gesamtwertung, Geschke glänzte mit Platz sechs und ist nun Zweiter in der Bergwertung.

Pogacar, der vor dem Ruhetag am Montag bereits drei Etappen gewonnen hatte, hielt sich am Dienstag weitgehend zurück und trat erst im Finale an. Mit rund dreieinhalb Minuten Rückstand auf Tagessieger Paret-Peintre erreichte der Giro-Debütant zeitgleich mit seinen größten Rivalen das Ziel.