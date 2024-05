Radprofi Lipowitz steigt erkrankt beim Giro aus

Für den deutschen Radprofi Florian Lipowitz ist das Debüt bei seiner ersten großen Landesrundfahrt vorzeitig beendet. Der 23-Jährige vom deutschen Top-Team Bora-hansgrohe trat am Donnerstag erkrankt nicht mehr zur sechsten Etappe des Giro d'Italia an. Das teilte der Raublinger Rennstall am Vormittag mit.