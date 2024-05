Sportlicher Leiter "überrascht" von heftiger Buchmann-Kritik

Enrico Gasparotto, Sportlicher Leiter beim Rad-Rennstall Bora-hansgrohe, hat mit Unverständnis auf die heftige Kritik von Emanuel Buchmann an den Teamverantwortlichen reagiert. "Wir waren vom ersten Tag an sehr klar, was Emu angeht und deswegen sehr überrascht, was er auf Instagram geschrieben hat", sagte der italienische Ex-Profi vor dem Start des Giro d'Italia, für den Buchmann nicht von seinem Team nominiert worden war.