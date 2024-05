Wegen Tour: Pogacar will bei Giro nicht zu sehr übers Limit

Der slowenische Radsport-Star Tadej Pogacar denkt bereits an ein großes Tour-Duell mit Titelverteidiger Jonas Vingegaard und will es angesichts seines großen Vorsprungs beim laufenden Giro d‘Italia womöglich etwas ruhiger angehen lassen. Dies ließ der 25 Jahre alte Giro-Spitzenreiter am Ruhetag der Italien-Rundfahrt durchblicken.

Vingegaard? „Ich freue mich, ihn bei der Tour zu sehen“

Der Giro endet am 26. Mai in Rom, die Tour beginnt am 29. Juni in Turin. Seit Marco Pantani 1998 hat kein Profi beide Rundfahrten in einem Jahr gewonnen, die Doppel-Belastung in so kurzer Zeit ist immens.