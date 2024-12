Giro d'Italia beginnt 2025 erstmals in Albanien

SID 23.12.2024 • 18:35 Uhr Zum 15. Mal startet der Giro außerhalb Italiens - und erstmals in Albanien.

Albanien wird im Rahmen des Giro d‘Italia im kommenden Jahr erstmals Austragungsort bei einer Grand Tour des Radsports. Wie die Veranstalter der Rundfahrt am Montag mitteilten, werden insgesamt drei Etappen in dem Balkanland ausgetragen, darunter auch der sogenannte „Grande Partenza“, der Auftakt des Giro am 9. Mai. Zum 15. Mal startet das Giro-Feld damit außerhalb Italiens.

{ "placeholderType": "MREC" }

Die erste Etappe führt die Fahrer demnach von der Küstenstadt Durres im Nordwesten über 164 Kilometer und rund 1800 Höhenmeter bis zur Hauptstadt Tirana. Dort steht am darauffolgenden Tag ein Einzelzeitfahren über 13,7 Kilometer auf dem Programm, ehe es am dritten Tag (11. Mai) mit einem 160 km langen Abschnitt an der südwestlichen Mittelmeerküste mit Start und Ziel in Vlora weitergeht.