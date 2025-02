Keine Titelverteidigung: Pogacar lässt Giro d'Italia aus

Rad-Weltmeister Tadej Pogacar verzichtet definitiv auf die Titelverteidigung beim diesjährigen Giro d’Italia. Das bestätigte Mauro Gianetti, Sportdirektor beim Pogacar-Rennstall UAE Emirates-XRG, am Rande der UAE Tour in den Vereinigten Arabischen Emiraten. „Ja, es ist sicher“, wurde Gianetti von der französischen Sportzeitung L’Equipe zitiert.

Der slowenische Dominator Pogacar hatte die vergangene Ausgabe der Italien-Rundfahrt, die in diesem Jahr am 9. Mai in der albanischen Hauptstadt Tirana beginnt, mit fast zehn Minuten Vorsprung gewonnen. Anschließend ließ Pogacar Siege bei der Tour de France und der Weltmeisterschaft in Zürich folgen.