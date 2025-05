Giro: Asgreen gewinnt 14. Etappe

Kasper Asgreen hat die 14. Etappe des Giro d’Italia gewonnen. Nach 195 Kilometern von Treviso ins slowenische Nova Gorica setzte sich der Däne vom Team EF-Education Easypost als Ausreißer vor Kaden Groves (Alpecin - Deceuninck/Australien) und Olav Kooj (Visma-Lease a bike/Niederlande) durch. Für den 30-Jährigen ist es der 14. Sieg seiner Karriere. Asgreen befand sich knapp sieben Kilometer vor dem Ziel in einer Ausreißergruppe, zog dann an und ließ sich den Sieg nicht mehr nehmen.

Vortagessieger Mads Pedersen (Lidl-Trek) war knapp 23 Kilometer vor dem Ziel in einen Sturz mit zehn Fahrern verwickelt und konnte nicht mehr in den Kampf um den Etappensieg eingreifen. Bislang hat der Däne vier Tageserfolge gefeiert. Im Gesamtklassement führt weiter Isaac Del Toro (UAE Team Emirates-XRG/Mexiko), dahinter zog Simon Yates vom Team Visma-Lease a bike (Großbritannien/1:20 Minuten zurück) am Spanier Juan Ayuso (UAE Team Emirates-XRG/+1:26) vorbei.

Am Sonntag geht es mit der 15. Etappe von Fiume Veneto nach Asiago weiter. Asgreen und Co. erwarten 219 Kilometer mit zwei großen Anstiegen. Anschließend legt das Peloton eine eintägige Pause ein. Die 108. Italien-Rundfahrt endet am 1. Juni mit der 21. und letzten Etappe mit Start und Ziel in Rom.