Giro: Del Toro verliert viel Zeit - Hoole gewinnt

Del Toro landete letztlich auf Rang 37, der 21-Jährige benötigte für die 28,6 flachen Kilometern von Lucca nach Pisa 34:52 Minuten. Der ein Jahr ältere Spanier Ayuso (34:04) kam auf den 22. Platz. Auch Primoz Roglic vom deutschen Rennstall Red Bull-Bora-hansgrohe rückte näher an del Toro heran. Der Slowene (33:45) holte 1:07 Minuten auf und schob sich auf Gesamtrang fünf vor.

Der Tagessieg ging an den niederländischen Zeitfahrmeister Daan Hoole vom Team Lidl-Trek. Der 26-Jährige fuhr in 32:30 Minuten zu seinem ersten Erfolg bei einer der drei großen Landesrundfahrten. Zweiter wurde Joshua Tarling (Ineos Grenadiers) sieben Sekunden dahinter. Das britische Toptalent hatte das erste von insgesamt zwei Zeitfahren in Albanien gewonnen. Der Italiener Mattia Cattaneo (Soudal Quick-Step/+0:12) kam auf Platz drei. Bester Deutscher wurde Georg Steinhauser auf Rang 93 mit fast dreieinhalb Minuten Rückstand auf Hoole.