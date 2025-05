Giro d'Italia live im TV & Livestream: Alle Infos zu Radsport-Highlight

SPORT1 09.05.2025 • 11:00 Uhr Im Radsport steht das erste große Highlight des Jahres an. Hier gibt es alle Infos zum Grio d‘Italia: Wo kann man das Rennen verfolgen, wer ist der große Favorit - und was ist mit den deutschen Stars?

Am Freitag beginnt um 13.30 Uhr in der albanischen Hafenstadt Durres der 108. Giro d’Italia. Der Megastar Tadej Pogacar lässt das Rennen aus - was bei der ersten großen Landesrundfahrt des Jahres noch mehr Spannung verspricht.

Seit 1995 - damals rückte die Vuelta in den Herbst - ist der Giro d’Italia die früheste der drei Topevents im Kalender. Kurz nach der Saison der Frühjahrsklassiker rücken die Allrounder in den Mittelpunkt und kämpfen um das berühmte Rosa Trikot. Der Giro ist meist sehr berglastig und spektakulär, das Standing der Italien-Rundfahrt hoch, aber deutlich geringer als das der Tour de France.

So können Sie den Giro d‘Italia 2025 live verfolgen

Die Favoriten beim Grio 2025

In Abwesenheit von Titelverteidiger Pogacar und seinem Rivalen Jonas Vingegaard ist Pogacars slowenischer Landsmann Primoz Roglic vom deutschen Team Red Bull-Bora-hansgrohe heißester Sieganwärter.

Roglic gewann 2023, fehlte dann im Vorjahr und holte stattdessen seinen vierten Vuelta-Triumph - diesmal plant der 35-Jährige wieder entgegengesetzt. Sein größter Widersacher dürfte der junge Spanier Juan Ayuso (22) aus Pogacars UAE-Team sein, der seine erste große Rundfahrt gewinnen will. Daneben gibt es eine ganze Reihe von Mitfavoriten: Die Yates-Zwillinge Adam (UAE Team Emirates-XRG) und Simon (Visma-Lease a Bike), Tokio-Olympiasieger Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) und der Kanadier Derek Gee (Israel-Premier Tech) zählen dazu.

Der junge Italiener Antonio Tiberi (Bahrain Victorious) könnte für eine Überraschung sorgen. Was der Kolumbianer Egan Bernal (Ineos Grenadiers) nach schweren Verletzungen und sein Landsmann Nairo Quintana (Movistar) wieder bzw. noch draufhaben, bleibt abzuwarten.

Giro: Diese Deutschen sind dabei

Seit 1909 wird der Giro ausgetragen, nie landete ein Deutscher auch nur unter den Top 3 der Gesamtwertung. Daran wird sich 2025 nichts ändern.

Von den zehn Deutschen kann Sprinter Max Kanter (Astana) im Idealfall um einen Etappensieg mitfahren und der deutsche Meister Marco Brenner (Tudor) in den Top 30 der Gesamtwertung landen.

Alle anderen müssen Helferdienste verrichten wie Nico Denz für Roglic oder auf die Gunst der Stunde als Ausreißer hoffen.

Die Strecke beim Giro d‘Italia

Erstmals beginnt der Giro in Albanien, im Land am anderen Adria-Ufer stehen drei Etappen auf dem Programm, ehe es nach einem Ruhetag in Süditalien weitergeht.

Insgesamt fallen die ersten zwei Wochen ungewohnt unspektakulär aus: Einige Sprint- und diverse mittelschwere Hügeletappen sowie zwei kürzere Einzelzeitfahren werden noch keine großen Aufschlüsse über die Kräfteverhältnisse im Kampf um Rosa geben.

