Giro: Plapp feiert Solosieg - Steinhauser Achter

Der deutsche Radprofi kann mit dem Etappensieger nicht mithalten. Primoz Roglic verliert die Führung in der Gesamtwertung.

Der australische Radprofi Luke Plapp hat nach einer Solofahrt über 45 km die achte Etappe der Italien-Rundfahrt gewonnen. Der 24-Jährige vom Team Jayco AlUla setzte sich am Samstag über 197 km zwischen Giulianova und Castelraimondo durch.

Der Kapitän des deutschen Top-Teams Red Bull-Bora-hansgrohe kam mit knapp fünf Minuten Rückstand im Peloton ins Ziel und ist in der Gesamtwertung nun Dritter. Auf Ulissi hat der Slowene 17 Sekunden Rückstand.

Der Scheidegger Georg Steinhauser vom Team EF Education-EasyPost trat nach etwa 80 km gemeinsam mit Plapp und etwa zehn weiteren Fahrern in die Pedale und bildete eine Ausreißergruppe. 45 km vor dem Ziel setzte sich Plapp zu seiner Siegfahrt ab, Steinhauser fiel zurück und wurde am Ende Achter.

Am Sonntag erwartet das Peloton ein Spektakel: Auf der neunten Etappe über 181 km von Gubbio nach Siena stehen fünf Schotterabschnitte mit über insgesamt 29,7 Kilometern auf dem Programm. Die Ankunft auf der Piazza del Campo erinnert an den Klassiker Strade Bianche. Am Montag folgt der zweite Ruhetag.