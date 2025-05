Giro d'Italia: Papst Leo XIV. segnet Peloton im Vatikan

Die Route der Schlussetappe der 108. Italien-Rundfahrt beginnt mit der Mannschaftspräsentation nahe des Circus Maximus. Von dort führt die Strecke über eine gepflasterte Seitenstraße, vorbei am Forum Romanum, durch das Petrus-Tor in den Vatikan, wo die Fahrer unter anderem den Petersdom passieren und den Vatikanhügel erklimmen, ehe sie an Santa Marta vorbei den Vatikan wieder verlassen.

Entscheidung traf Papst Franziskus

Papst Leo XIV., der am 8. Mai gewählt wurde, zeigt ebenfalls großes Interesse am Sport. So empfing er kürzlich den italienischen Fußball-Meister SSC Neapel sowie den Tennisprofi Jannik Sinner im Vatikan. Das päpstliche Prozedere wird am Sonntag um 15.30 Uhr erwartet.