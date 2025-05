Roglic zurück im Rosa Trikot - Ayuso gewinnt erste Bergankunft

Top-Favorit Primoz Roglic ist bei der ersten Bergankunft des 108. Giro d’Italia zurück ins Rosa Trikot geklettert. Der Kapitän des deutschen Top-Teams Red Bull-Bora-hansgrohe kam am Freitag auf der siebten Etappe nach 168 km in der Abruzzen-Gemeinde Tagliacozzo auf Rang vier ins Ziel und übernahm die Führung in der Gesamtwertung von Mads Pedersen (Lidl-Trek).