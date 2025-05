Starke Antwort: Del Toro siegt in Bormio

Am Dienstag hatte der 21-jährige Del Toro auf der Königsetappe noch reichlich Zeit verloren und einen geschwächten Eindruck gemacht. Davon war tags darauf aber nicht mehr viel zu sehen. Der Ecuadorianer Carapaz (EF Education-EasyPost) wurde am Mittwoch mit vier Sekunden Rückstand Dritter, zeitgleich fuhr der Franzose Romain Bardet (Picnic PostNL) auf Rang zwei ins Ziel.

Die 18. Etappe führt am Donnerstag über 144 Kilometer von Morbengo nach Cesano Maderno in der Nähe von Mailand. Das Profil hält bis zur Mitte des Rennens drei moderate Anstiege bereit, der Schlussabschnitt ist flach. Sprinter könnten zum Zug kommen. Die Italien-Rundfahrt endet am 1. Juni mit der 21. und letzten Etappe mit Start und Ziel in Rom.