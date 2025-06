Simon Yates gewinnt erstmals den Giro d'Italia

Der 32-Jährige vom niederländischen Topteam Visma-Lease a Bike wurde auf der letzten Etappe nach Rom nicht mehr attackiert und konnte seine Triumphfahrt in vollen Zügen genießen.

Der letzte Tagessieg der 108. Italien-Rundfahrt ging nach 144,8 km an den Niederländer Olav Kooij (Visma-Lease a Bike).

Yates hatte erst am Vortag erstmals in diesem Jahr das Rosa Trikot des Gesamtführenden übernommen und für die Vorentscheidung gesorgt.

Über fünf Minuten fuhr er auf den zuvor in Führung liegenden Isaac Del Toro (UAE Emirates-XRG) und Mitkonkurrent Richard Carapaz (Ecuador/EF Education-EasyPost) heraus.

„Ich realisiere es langsam immer mehr, was für ein großartiger Moment in meiner Karriere. Ich bin unglaublich stolz, das waren großartige drei Wochen“, sagte Yates nach der Zieleinfahrt in Rom.