Giro d'Italia startet 2026 in Bulgarien

SID 10.10.2025 • 14:34 Uhr Die prestigeträchtige Rundfahrt beginnt zum 16. Mal nicht in Italien.

Der Giro d'Italia startet im kommenden Jahr in Bulgarien. Das bestätigte Urbano Cairo, Eigentümer und Präsident von Giro-Veranstalter RCS Sport, am Freitag. Die Italien-Rundfahrt der Radprofis (9. bis 29. Mai 2026) beginnt damit zum 16. Mal in ihrer Geschichte im Ausland, erst in diesem Jahr war der Giro in Albanien gestartet.

"Diese großen Starts im Ausland haben positive Auswirkungen, sowohl in den Ländern, in denen wir starten, als auch für die Italiener, die neue Gebiete entdecken. Wir kurbeln die italienischen Exporte an, der Giro ist ein Botschafter des Sports in der Welt", sagte Cairo am Rande des Festival dello Sport in Trient.