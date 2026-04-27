Zwei Radsport-Stars sagen für den Giro d'Italia ab

Prominente Absagen vor dem Giro d’Italia: Sowohl Joao Almeida als auch Mikel Landa werden bei der traditionsreichen Italien-Rundfahrt (8. bis 31. Mai) in diesem Jahr nicht starten.
Zwei Absagen für den Giro d’Italia
Die Absagen der beiden Radprofis wurden am Montag bekannt gegeben.
Giro d’Italia ohne Almeida und Landa
Der Ausfall des Portugiesen Almeida hatte sich nach Komplikationen infolge einer Virus-Infektion abgezeichnet. „Ich werde nicht am Start des Giro stehen, wie ich geplant hatte“, schrieb der Fahrer vom Team UAE Emirates–XRG bei Instagram. Die Krankheit habe in den letzten Monaten „meine Vorbereitungen zu sehr beeinträchtigt. Das ist sehr schade, weil ich das Rennen so sehr liebe“, teilte der 27-Jährige, der in Italien einer der Hauptkonkurrenten von Top-Favorit Jonas Vingegaard (Visma – Lease a Bike) gewesen wäre, mit. 2023 hatte Almeida beim Giro Rang drei belegt und die Nachwuchswertung gewonnen.
Auch der Spanier Mikel Landa, der 2015 und 2022 beim Giro Dritter wurde, wird nicht am Start sein. Wie sein Team Soudal Quick-Step bestätigte, zwingt eine Beckenfraktur den 36-Jährigen zum Verzicht. Die Verletzung hatte Landa, der bereits im Winter mit gesundheitlichen Probleme zu kämpfen hatte, im April während der zweiten Etappe der Baskenlandrundfahrt erlitten, wo er in einen Unfall mit einem Organisationsfahrzeug verwickelt worden war. Die Fraktur war laut der Mitteilung zunächst nicht leicht zu erkennen gewesen, nun ist eine weitere Erholungsphase nötig.