Zwei Radsport-Stars sagen für den Giro d'Italia ab

SID 27.04.2026 • 13:53 Uhr Der Portugiese wäre einer der größten Rivalen von Jonas Vingegaard gewesen. Auch Mikel Landa ist bei der Italien-Rundfahrt im Mai nicht dabei.

Prominente Absagen vor dem Giro d’Italia: Sowohl Joao Almeida als auch Mikel Landa werden bei der traditionsreichen Italien-Rundfahrt (8. bis 31. Mai) in diesem Jahr nicht starten.

Die Absagen der beiden Radprofis wurden am Montag bekannt gegeben.

Giro d’Italia ohne Almeida und Landa

Der Ausfall des Portugiesen Almeida hatte sich nach Komplikationen infolge einer Virus-Infektion abgezeichnet. „Ich werde nicht am Start des Giro stehen, wie ich geplant hatte“, schrieb der Fahrer vom Team UAE Emirates–XRG bei Instagram. Die Krankheit habe in den letzten Monaten „meine Vorbereitungen zu sehr beeinträchtigt. Das ist sehr schade, weil ich das Rennen so sehr liebe“, teilte der 27-Jährige, der in Italien einer der Hauptkonkurrenten von Top-Favorit Jonas Vingegaard (Visma – Lease a Bike) gewesen wäre, mit. 2023 hatte Almeida beim Giro Rang drei belegt und die Nachwuchswertung gewonnen.