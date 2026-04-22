Radsport: TV-Klarheit für Giro d'Italia

SID 22.04.2026 • 11:16 Uhr Auch künftig können die deutschen Radsportfans den Giro d’Italia sehen. Und das auf den gewohnten Kanälen.

Der Giro d’Italia wird auch künftig exklusiv bei Eurosport, HBO Max und discovery+ zu sehen sein. Der Medienkonzern Warner Bros. Discovery (WBD) verkündete am Mittwoch die Verlängerung der Übertragungsrechte für die erste große Landesrundfahrt des Jahres und die prestigeträchtigsten italienischen Straßenradrennen der Frauen und Männer bis mindestens 2029.

Die Verlängerung der Exklusivrechte für die Übertragung für Zuschauer in Europa und den USA umfasst neben dem Giro auch italienische Klassiker wie die Strade Bianche, Mailand-Sanremo oder die Lombardei-Rundfahrt.