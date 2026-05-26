Giro: Ackermann steigt mit Magen-Darm-Infekt aus

SID 26.05.2026 • 13:37 Uhr Ackermanns beste Ergebnisse bei der aktuellen Italien-Rundfahrt waren zwei siebte Plätze.

Der Giro d’Italia geht ohne den deutschen Sprinter Pascal Ackermann in die entscheidende Phase.

Der 32-Jährige, der in seiner Karriere bereits drei Etappen der Italien-Rundfahrt gewonnen hat, steigt wegen eines Magen-Darm-Infekts aus. Dies gab sein Team Jayco AlUla am Dienstagmorgen vor dem Start der 16. Etappe auf der Plattform X bekannt.

Giro: Ackermann im Kampf um Grünes Trikot chancenlos

Ackermanns beste Ergebnisse bei der aktuellen Italien-Rundfahrt waren zwei siebte Plätze. In der Wertung für das Grüne Trikot der punktbesten Fahrer, das er 2019 gewann, spielt Ackermann in diesem Jahr keine Rolle.