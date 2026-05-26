Giro: Ackermann steigt mit Magen-Darm-Infekt aus

Der Giro d’Italia geht ohne den deutschen Sprinter Pascal Ackermann in die entscheidende Phase.
Deutscher Sprint-Star steigt aus
Ackermanns beste Ergebnisse bei der aktuellen Italien-Rundfahrt waren zwei siebte Plätze.
Sprinter Pascal Ackermann
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Der 32-Jährige, der in seiner Karriere bereits drei Etappen der Italien-Rundfahrt gewonnen hat, steigt wegen eines Magen-Darm-Infekts aus. Dies gab sein Team Jayco AlUla am Dienstagmorgen vor dem Start der 16. Etappe auf der Plattform X bekannt.
Giro: Ackermann im Kampf um Grünes Trikot chancenlos
Ackermanns beste Ergebnisse bei der aktuellen Italien-Rundfahrt waren zwei siebte Plätze. In der Wertung für das Grüne Trikot der punktbesten Fahrer, das er 2019 gewann, spielt Ackermann in diesem Jahr keine Rolle.
Die dritte Woche des Giro d’Italia findet hauptsächlich in den Dolomiten statt und bietet ohnehin kaum Chancen auf einen Etappensieg für Sprinter. Einzig auf der Schlussetappe, die durch die italienische Hauptstadt Rom führt, wird ein Massensprint erwartet.