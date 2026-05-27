Giro: Ausreißer schofkt Konkurrenz kurz vor Ziel

SID 27.05.2026 • 17:32 Uhr Der Däne setzt sich einen Kilometer vor dem Ziel aus einer Sechsergruppe mit der entscheidenden Attacke ab.

Der Däne Michael Valgren hat als Ausreißer die 17. Etappe des 109. Giro d’Italia gewonnen. Der 34-Jährige vom Team EF Education-EasyPost setzte sich nach 202 km im Hinterland des Gardasees mit vielen kleinen Anstiegen und einem knackigen Bergaufstück zum Ziel vor dem Norweger Andreas Leknessund (Uno-X Mobility) und dem Italiener Damiano Caruso (Bahrain Victorious) durch. Einen Kilometer vor dem Ziel startete Valgren aus einer Sechsergruppe die entscheidende Attacke.

Der dänische Gesamtführende Jonas Vingegaard hielt sich am Tag nach seinem vierten Etappensieg zurück und kam mit dem Peloton rund fünf Minuten später ins Ziel.

In der Gesamtwertung liegt Vingegaard weiter 4:03 Minuten vor dem Österreicher Felix Gall (Decathlon CMA CGM). Vingegaard hatte am Samstag die Führung bei der Italien-Rundfahrt übernommen, die am kommenden Sonntag in Rom endet. Falls er auf den schweren Dolomiten-Etappen der kommenden Tage nicht einbricht, wäre der zweimalige Tour- und einmalige Vuelta-Sieger der neunte Radprofi, der alle drei großen Landesrundfahrten mindestens einmal gewinnt.