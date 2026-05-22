Giro-Sieg für Ausreißer Bettiol

SID 22.05.2026 • 17:11 Uhr Alberto Bettiol siegt bei der 13. Etappe der Giro d'Italia. Topfavorit Jonas Vingegaard schielt auf die Gesamtführung.

Der italienische Radprofi Alberto Bettiol hat als Ausreißer die 13. Etappe des 109. Giro d’Italia gewonnen.

Der frühere Sieger der Flandern-Rundfahrt aus dem XDS Astana Team setzte sich nach 189 km zwischen Alessandria nach Verbania am Lago Maggiore mit zwei kleinen Bergwertungen in der Schlussphase letztlich als Solist vor dem Norweger Andreas Leknessund (Uno-X Mobility) durch.

Der 32 Jahre alte Bettiol hatte sich am letzten Anstieg rund 15 km vor dem Ziel aus einer Fluchtgruppe abgesetzt und sicherte sich seinen zweiten Giro-Etappensieg nach 2021. Platz drei hinter Leknessund ging an den Belgier Jasper Stuyven (Soudal Quick-Step).

Topfavorit Vingegaard weiter hinter Eulálio

Die Führung in der Gesamtwertung verteidigte der Portugiese Afonso Eulálio (Bahrain Victorious) wohl zum letzten Mal erfolgreich und liegt weiter 33 Sekunden vor dem dänischen Topfavoriten Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike). Beide kamen im Hauptfeld mit rund 13 Minuten Rückstand auf Bettiol ins Ziel.