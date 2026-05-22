Der italienische Radprofi Alberto Bettiol hat als Ausreißer die 13. Etappe des 109. Giro d’Italia gewonnen.
Giro-Sieg für Ausreißer Bettiol
Der frühere Sieger der Flandern-Rundfahrt aus dem XDS Astana Team setzte sich nach 189 km zwischen Alessandria nach Verbania am Lago Maggiore mit zwei kleinen Bergwertungen in der Schlussphase letztlich als Solist vor dem Norweger Andreas Leknessund (Uno-X Mobility) durch.
Der 32 Jahre alte Bettiol hatte sich am letzten Anstieg rund 15 km vor dem Ziel aus einer Fluchtgruppe abgesetzt und sicherte sich seinen zweiten Giro-Etappensieg nach 2021. Platz drei hinter Leknessund ging an den Belgier Jasper Stuyven (Soudal Quick-Step).
Topfavorit Vingegaard weiter hinter Eulálio
Die Führung in der Gesamtwertung verteidigte der Portugiese Afonso Eulálio (Bahrain Victorious) wohl zum letzten Mal erfolgreich und liegt weiter 33 Sekunden vor dem dänischen Topfavoriten Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike). Beide kamen im Hauptfeld mit rund 13 Minuten Rückstand auf Bettiol ins Ziel.
Am Samstag dürfte sich Vingegaard das Rosa Trikot schnappen, wenn die 14. Etappe auf sehr anspruchsvollem Terrain durch das Aostatal führt. Auf 133 km mit 4209 Aufwärtsmetern stehen fünf Bergwertungen an, drei davon aus der 1. Kategorie. Der Schlussanstieg hinauf nach Pila auf 1789 Metern ist 16,6 km lang und im Schnitt sieben Prozent steil.