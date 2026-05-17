Giro d'Italia: Vingegaard triumphiert erneut am Berg

SID 17.05.2026 • 17:48 Uhr Auch wenn es noch nicht zum Rosa Trikot reicht: Jonas Vingegaard hat den Gesamtsieg fest im Blick.

Topfavorit Jonas Vingegaard hat auch die zweite Bergankunft des 109. Giro d’Italia gewonnen, den Sprung ins Rosa Trikot des Gesamtführenden allerdings noch verpasst. Der 29 Jahre alte Däne vom Team Visma-Lease a Bike setzte sich wie schon zwei Tage zuvor vor dem Österreicher Felix Gall durch und zeigte sich erneut als bester Kletterer im Feld.

„Wir sind in der Situation, in der wir sein wollten. Ich bin sehr glücklich“, sagte Vingegaard, der seinen Vorsprung in der Bergwertung ausbaute. Bei der 9. Etappe lag er nach 184 km auf dem Corno alle Scale im Apennin zwölf Sekunden vor Gall (Decathlon CMA CGM).

Der Portugiese Afonso Eulálio (Bahrain Victorious) verteidigte mit Platz fünf (+41 Sekunden) die Gesamtführung, liegt aber nur noch 2:24 Minuten vor Vingegaard – dies wird angesichts des schweren Giro-Restprogramms kaum reichen, um Rosa zu behaupten.

Vingegaard will seine Sammlung komplettieren

Vingegaard, zweimaliger Tour- und einmaliger Vuelta-Sieger, liegt damit auf Kurs, als erst achter Radprofi der Geschichte alle drei großen Landesrundfahrten in seiner Karriere zu gewinnen. Zuletzt hatte Chris Froome 2018 seine Sammlung komplettiert. Tadej Pogacar fehlt der Vuelta-Sieg.

Auf dem phasenweise mit 15 Prozent Steigung schweren Schlussanstieg ins Ziel auf 1471 m Höhe zog Vingegaard am lange Zeit führenden italienischen Top-Kletterer Giulio Ciccone vorbei, der letztlich durchgereicht wurde. Vingegaard schien nicht am Limit zu fahren – das Rosa Trikot frühzeitig zu übernehmen, wäre auch taktisch unklug.