Giro d'Italia: Rad-Profi gibt nach Sturz auf - Vorentscheidung um Punktetrikot

SID 29.05.2026 • 14:25 Uhr Jhonatan Narváez war am Vortag auf dem Weg zum Teambus gestürzt. Eine Trikot-Entscheidung ist damit praktisch gefallen.

Der dreifache Etappensieger Jhonatan Narváez hat bei der drittletzten Etappe des 109. Giro d’Italia aufgegeben. Wie sein Rennstall UAE Emirates-XRG mitteilte, war der Ecuadorianer am Donnerstag auf dem Rückweg zum Teambus leicht gestürzt.

Die Verletzungen, die nicht detailliert genannt wurden, hätten ihn auf der Königsetappe am Freitag mit fast 5000 Höhenmetern zwischen Feltre und der Bergankunft in Alleghe zu stark beeinträchtigt, so das Team weiter.

Giro: Entscheidung um Punktetrikot wohl gefallen

Mit der Aufgabe platzte auch der Traum des 29-jährigen Narváez vom Punktetrikot, dieses hat nun der Franzose Paul Magnier praktisch sicher.