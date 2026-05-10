"Die sind alle bescheuert!" Deutscher Radsport-Star klagt an

SID 10.05.2026 • 16:49 Uhr Pascal Ackermann erlebt beim Giro einen gefährlichen Zielsprint. Nach der dritten Etappe beschwert er sich über seine rücksichtslosen Gegner.

Kaum Veränderungen in der Gesamtwertung, aber mächtig Stress auf den letzten Metern: Der deutsche Radprofi Pascal Ackermann hat sich nach einem chaotischen Zielsprint bei der dritten Etappe des Grio d’Italia über das Verhalten seiner Konkurrenten beschwert.

„Die sind alle bescheuert. Der Este (Madis Mihkels/4. Platz, d. Red.) ist mir voll in die Karre gefahren und ich bin froh, dass ich noch meine Haut habe“, beschwerte sich Ackermann, der als Siebter ins Ziel kam, bei Eurosport.

Deutscher Radprofi bei Giro weiter Zweiter

Der Tagessieg zum Abschluss eines von Stürzen überschatteten Auftaktwochenendes sicherte sich der Franzose Paul Magnier. Auf dem letzten Teilstück im Gastland Bulgarien setzte sich der 22-Jährige vom Team Soudal Quick-Step im Massensprint durch und feierte bereits seinen zweiten Tagessieg bei der Italien-Rundfahrt.

„Ich habe davon geträumt, noch eine Etappe zu gewinnen“, sagte Magnier: „Das Team hat einen tollen Job gemacht.“ Zweiter wurde nach 175 km von Plowdiw nach Sofia Jonathan Milan aus Italien vor dem Niederländer Dylan Groenewegen.

In der Gesamtwertung gab es nach der Etappe mit nur einer Schwierigkeit, dem wenig steilen Borovets Pass nach rund 100 km, keine relevanten Veränderungen. Der Uruguayer Guillermo Thomas Silva (XDS Astana) bleibt im Rosa Trikot, der Deutsche Florian Stork (Tudor Pro Cycling) auf Rang zwei. Topfavorit Jonas Vingegaard kam ebenfalls mit dem Peloton ins Ziel.

Das Feld hatte sich in der Nachführarbeit der dreiköpfigen Spitzengruppe, die sich mit Rennbeginn auf den Weg gemacht hatte, beinahe verschätzt. Erst wenige Meter vor dem Ziel wurden die lange Führenden gestellt, ehe die Sprinter den Sieger unter sich ausmachten. Pascal Ackermann wurde eingeklemmt und spurtete als Siebter ins Ziel.

Diverse Massenstürze überschatteten Auftakt der Rundfahrt

Der Giro-Auftakt in Bulgarien war zu Beginn des Wochenendes von heftigen Massenstürzen überschattet worden, die gleich mehrere Spitzenfahrer zur Aufgabe zwangen. Der Brite Adam Yates erlitt bei dem Massensturz in einer regnerischen Abfahrt am Samstag Schürfwunden und eine Gehirnerschütterung und konnte am Sonntag nicht mehr an den Start gehen. Auch Kollegen des Mitfavoriten im UAE Team Emirates-XRG, Jay Vine (Gehirnerschütterung und Ellbogenbruch) und Marc Soler (Beckenbruch, mussten aufgeben.